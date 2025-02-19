Городской голова Геннадий Труханов рассказал о последствиях атаки. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Что известно о последствиях воздушной атаки на Одессу 19 февраля

Воздушную тревогу на территории Одесской области объявили в 22:25. Сразу стало известно, что к региону приближаются дроны-камикадзе российской армии.

Впоследствии власти сообщили, что под угрозой сама Одесса. Жители разных районов города слышали громкие звуки, активно работали силы ПВО. До полуночи прозвучало по меньшей мере 3 серии взрывов.

Когда атака закончилась (отбой дали в 01:01), в ДТЭК написали о локальных аварийных отключениях электроэнергии в Одессе и ряде городов области. Но распоряжений по стабилизационным или экстренным графикам отключений на 19 февраля не было.

Через несколько часов городской голова Одессы Геннадий Труханов показал фото последствий атаки врага и рассказал подробности. Итак, после воздушного удара без света и отопления оказались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки – более 500 домов.

Существенно повреждены детская поликлиника и детский сад. Специалисты определяют, сколько нужно времени на ликвидацию последствий. Известно о 1 пострадавшем, он в больнице.

Этой же ночью о взрывах и работе ПВО сообщения были из Киевской и Полтавской областей.