Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міського голови. Ігор Терехов розповів деталі нічної атаки.

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Росіяни атакували Харків

Терехов розповів, що близько третьої години ночі ворожий дрон завдав удар по Слобідському району міста.

Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БпЛА,

– ідеться в повідомленні.

Мер міста повідомив, що обійшлося без постраждалих. Проте пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми.

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Нагадаємо, що російські загарбники масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Зранку в ОВА повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі.

Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості.