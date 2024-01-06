Захватчики цинично нанесли ужасный удар 2 января в Харькове. Во время обстрела во двор одной из жительниц города попала ракета. В результате чего женщина получила травмы.

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Обломками порезало глаза

Утром 2 января во двор жительницы Харькова по улице Бакулина прилетела ракета. Пока женщина находится в больнице. Об этом сообщили внуки женщины в социальной сети.

По словам внуков, их бабушка не видит. Они отметили, что она находится в тяжелом состоянии.

Ранена в результате атаки 2 января женщина / Фото из соцсети

Внимание: чувствительный контент

Вероятно, больше видеть не будет, осколками порезало глаза. И, конечно, разнесло квартиру. Дедушке повезло больше. Поэтому нам нужна помощь,

– рассказали внуки раненой женщины.

Также они попросили неравнодушных о помощи.

"Самое главное, пожалуйста, я никого не заставляю, это, если есть желание, то даже 10 гривен могут помочь", – говорится в сообщении.

Если вы можете и хотите помочь, это можно сделать по ссылке на банк: https://send.monobank.ua/jar/976TJufrxm Они отметили, что банка создана по имени Стеценко Тимур. Он сын пострадавшей женщины.

Внуки пострадавшей женщины поделились последствиями вражеских обстрелов / Фото из соцсети

Атака оккупантов на Харьков 2 января: коротко