Захватчики цинично нанесли ужасный удар 2 января в Харькове. Во время обстрела во двор одной из жительниц города попала ракета. В результате чего женщина получила травмы.
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Обломками порезало глаза
Утром 2 января во двор жительницы Харькова по улице Бакулина прилетела ракета. Пока женщина находится в больнице. Об этом сообщили внуки женщины в социальной сети.
По словам внуков, их бабушка не видит. Они отметили, что она находится в тяжелом состоянии.
Ранена в результате атаки 2 января женщина / Фото из соцсети
Внимание: чувствительный контент
Вероятно, больше видеть не будет, осколками порезало глаза. И, конечно, разнесло квартиру. Дедушке повезло больше. Поэтому нам нужна помощь,
– рассказали внуки раненой женщины.
Также они попросили неравнодушных о помощи.
"Самое главное, пожалуйста, я никого не заставляю, это, если есть желание, то даже 10 гривен могут помочь", – говорится в сообщении.
Внуки пострадавшей женщины поделились последствиями вражеских обстрелов / Фото из соцсети
Атака оккупантов на Харьков 2 января: коротко
- В Харькове утром 2 января 2024 года взрывы раздавались несколько раз. Сначала примерно в 7:30, затем в 7:38, 7:41.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты нанесли по меньшей мере 6 ракетных ударов по Шевченковскому району города.
- Также известно, что в городе после обстрела противника произошло несколько возгораний. В Министерстве внутренних дел рассказали, что горело складское помещение, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и вытекавший из поврежденной газовой трубы газ.