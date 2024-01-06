Загарбники цинічно завдали жахливого удару 2 січня в Харкові. Під час обстрілу у двір однієї з жительок міста влучила ракета. Внаслідок чого жінка отримала травми.

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Уламками порізало очі

Зранку 2 січня у двір мешканки Харкова на вулиці Бакуліна прилетіла ракета. Наразі жінка перебуває у лікарні. Про це повідомили онуки жінки у соціальній мережі.

За словами онуків, їхня бабуся не бачить. Вони зазначили, що вона у важкому стані.

Поранена внаслідок атаки 2 січня жінка / Фото з соцмережі

Увага: чутливий контент

Ймовірно, більше бачити не буде, осколками порізало очі. І, звісно, рознесло квартиру. Дідусю пощастило більше. Тому нам потрібна допомога,

– розповіли онуки пораненої жінки.

Також вони попросили небайдужих про допомогу.

"Найголовніше, будь ласка, я нікого не змушую, це, якщо є бажання, то навіть 10 гривень можуть допомогти", – йдеться у повідомленні.

Якщо ви можете та хочете допомогти, це можна зробити за посиланням на банку: https://send.monobank.ua/jar/976TJufrxm Вони зазначили, що банка створена на ім’я Стеценко Тимур. Він є сином постраждалої жінки.

Онуки постраждалої жінки поділилися наслідками ворожих обстрілів / Фото з соцмережі

Атака окупантів на Харків 2 січня: коротко