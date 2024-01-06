Загарбники цинічно завдали жахливого удару 2 січня в Харкові. Під час обстрілу у двір однієї з жительок міста влучила ракета. Внаслідок чого жінка отримала травми.
Дивіться також Наступ росіян на Харків: військовий експерт оцінив ресурс окупантів
Уламками порізало очі
Зранку 2 січня у двір мешканки Харкова на вулиці Бакуліна прилетіла ракета. Наразі жінка перебуває у лікарні. Про це повідомили онуки жінки у соціальній мережі.
За словами онуків, їхня бабуся не бачить. Вони зазначили, що вона у важкому стані.
Поранена внаслідок атаки 2 січня жінка / Фото з соцмережі
Увага: чутливий контент
Ймовірно, більше бачити не буде, осколками порізало очі. І, звісно, рознесло квартиру. Дідусю пощастило більше. Тому нам потрібна допомога,
– розповіли онуки пораненої жінки.
Також вони попросили небайдужих про допомогу.
"Найголовніше, будь ласка, я нікого не змушую, це, якщо є бажання, то навіть 10 гривень можуть допомогти", – йдеться у повідомленні.
Онуки постраждалої жінки поділилися наслідками ворожих обстрілів / Фото з соцмережі
Атака окупантів на Харків 2 січня: коротко
- У Харкові вранці 2 січня 2024 року вибухи лунали декілька разів. Спочатку приблизно о 7:30, потім о 7:38, 7:41.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти завдали щонайменше 6 ракетних ударів по Шевченківському району міста.
- Також відомо, що у місті після обстрілу противника сталося кілька займань. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що горіло складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби.