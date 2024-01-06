Наступ на Лимансько-Куп'янській вісі відбувається з кінця травня – початку червня 2023 року, сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері 24 Каналу. Він також пояснив, чи мають росіяни змогу активізувати наступ на Харківщину ще більше, ніж зараз.

Читайте також Наступ росіян на Харків: Світан відповів, чи мають росіяни сили для цього

Розставимо крапки над "і"

На кордоні України з Бєлгородською областю перебуває понад 10-тисячне угруповання ворожих військ Бєлгород. Зараз росіяни намагаються 40 тисячами особового складу оточити та захопити маленьке місто Авдіївку.

Зазначимо, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що загалом на Авдіївському напрямку перебувають до 40 тисяч російських військових.

12 тисяч Росія відправить для захоплення міста-мільйонника Харкова?,

– іронічно мовив Коваленко.

З урахуванням ліній оборони та рубежів, які зараз сформовані в Харківській області вздовж кордону з Росією, противнику потрібне буде угруповування понад 100 тисяч особового складу.

Як за останній тиждень можна накопичити такий ресурс? Можливо, The Telegraph мали на увазі загально Харківську область, наприклад, Куп'янський напрямок, але і тут треба розставити крапки над "і",

– зауважив військово-політичний оглядач.

Нині росіяни на Куп'янському напрямку вперлись у наші опорники й вже пів року не можуть їх пробити в районні маленького селища Синьківка, не кажучи вже про місто-мільйонник Харків.

Важливо! У ГУР МО відреагували на статтю The Telegraph. Андрій Юсов сказав, що росіяни дійсно можуть активізуватися під Куп'янськом. Проте наголосив, що не може підтвердити, що це має відбутися вже 15 січня.

Ситуація на Харківщині