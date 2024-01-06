Наступление на Лиманско – Купянской оси происходит с конца мая – начала июня 2023 года, сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала. Он также объяснил, имеют ли россияне возможность активизировать наступление на Харьковщину еще больше, чем сейчас.

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Расставим точки над "i"

На границе Украины с Белгородской областью находится более 10 тысячная группировка вражеских войск Белгород. Сейчас россияне пытаются 40 тысячами личного состава оцепить и захватить маленький город Авдеевку.

Отметим, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что в целом на Авдеевском направлении находятся до 40 тысяч российских военных.

12 тысяч Россия отправит для захвата города-миллионника Харькова?

– иронически сказал Коваленко.

С учетом линий обороны и рубежей, которые сейчас сформированы в Харьковской области вдоль границы с Россией, противнику потребуется группировка более 100 тысяч личного состава.

Как за последнюю неделю можно накопить такой ресурс? Возможно, The Telegraph имели в виду обще Харьковскую область, например, Купянское направление, но и здесь нужно расставить точки над "i",

– заметил военно-политический обозреватель.

Сейчас россияне на Купянском направлении уперлись в наши опорники и уже полгода не могут их пробить в районные маленького поселка Синьковка, не говоря уже о городе-миллионнике Харькове.

Важно! В ГУР МО отреагировали на статью The Telegraph. Андрей Юсов сказал, что россияне действительно могут активизироваться под Купянском. Однако подчеркнул, что не может подтвердить, что это должно произойти уже 15 января.

Ситуация в Харьковской области