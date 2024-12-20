Российский удар по Харькову: "Шахед" разрушил квартиры, есть раненые
Россия вечером 20 декабря атаковала Харьков дронами-камикадзе. Один "Шахед" попал в первый этаж жилого дома.
Известно о раненом подростке, отметил мэр Харькова Игорь Терехов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина".
Смотрите также В Полтаве слышны взрывы, – местные СМИ
Что известно об атаке на Харьков дронами 20 декабря
В результате атаки беспилотника "Шахед" в Харькове разрушено несколько квартир жилого дома. Вражеский дрон попал в первый этаж.
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что среди пострадавших есть девочка-подросток 12-ти лет.
Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА, сообщил, что на момент 23:31 20 декабря известно о шестерых пострадавших. Пять из них – с острыми реакциями на стресс.
Взрыв повредил ключевые коммуникации: теплоснабжение, водоснабжение и энергосеть. Сейчас коммунальные службы работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением инфраструктуры.
Комментарий Терехова по последствиям российской атаки
Обратите внимание! Оперативно о воздушных угрозах и взрывах узнавайте в нашем телеграмме.
Напомним, Россия попала дроном-камикадзе по жилому зданию в Харькове. В результате этого вспыхнул пожар.