Россия атаковала Харьков КАБами: количество пострадавших растет, среди них –дети

Россия нанесла удар КАБами по центру Харькова вечером 20 сентября. В результате вражеской атаки пострадали люди.

Известно, что среди них есть 10-летний ребенок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Смотрите также Удар по Днепру: частично разрушено здание образовательного центра, есть пострадавший

Сколько людей пострадало в результате удара по Харькову

Вечером 20 сентября россияне нанесли по Харькову три удара – два по Шевченковскому району, один по Киевскому. К сожалению, в результате вражеской атаки есть пострадавшие.

Четверо пострадавших, среди которых ребенок 10 лет с острой реакцией на стресс,

– сообщил Терехов.

Впоследствии глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло.

"На сейчас (23:36) – пять пострадавших, среди них – одна женщина госпитализирована", – рассказал Синегубов.

К сожалению, уже в 23:43 Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 7, среди них двое детей 10 и 12 лет, и подросток 17 лет.

Синегубов также добавил, что 4 пациента больницы, возле которой было попадание, также обратились за помощью. У них легкие осколочные ранения.