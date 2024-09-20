Россия атаковала Харьков КАБами: количество пострадавших растет, среди них –дети
Источник:Игорь Терехов
Россия нанесла удар КАБами по центру Харькова вечером 20 сентября. В результате вражеской атаки пострадали люди.
Известно, что среди них есть 10-летний ребенок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
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Сколько людей пострадало в результате удара по Харькову
Вечером 20 сентября россияне нанесли по Харькову три удара – два по Шевченковскому району, один по Киевскому. К сожалению, в результате вражеской атаки есть пострадавшие.
Четверо пострадавших, среди которых ребенок 10 лет с острой реакцией на стресс,
– сообщил Терехов.
Впоследствии глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло.
"На сейчас (23:36) – пять пострадавших, среди них – одна женщина госпитализирована", – рассказал Синегубов.
К сожалению, уже в 23:43 Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 7, среди них двое детей 10 и 12 лет, и подросток 17 лет.
Синегубов также добавил, что 4 пациента больницы, возле которой было попадание, также обратились за помощью. У них легкие осколочные ранения.