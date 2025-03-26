"Слава Богу, что я жива": российский дрон разрушил единственное жилье харьковчанки Екатерины Поколодной

Вечером 26 марта Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. В частности, разрушениям подвергся Харьков, там пострадали 13 человек.

Историю местной жительницы Екатерины Поколодной, напротив дома которой попал вражеский "Шахед", рассказывает Суспильне. Женщина проживает сама, поскольку ее муж и сын умерли, а дочь уехала за границу, передает 24 Канал.

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"Слава Богу, что я жива"

Разрушенный дом – это единственное жилье, которое было у Екатерины, она жила там с 1976 года. В результате российской атаки посыпался потолок, вылетели окна и двери, разрушена крыша. Ночевала женщина у соседки.

Бац и все. Я не знаю, что – много летало, громко было. Очень страшно. Я сидела, молилась Богу. Ну, слава Богу, что я жива,

– вспоминает харьковчанка.

Суспильне показало поврежденный дом Екатерины Поколодной: смотрите фото

В доме она надеялась провести старость – самостоятельно ремонтировала и утепляла его. Вариант расселения в общежитие женщина не рассматривает, поскольку не хочет оставлять своего любимца.

У меня собака-волчарка. Его сейчас забрали зашивать. Он ранен – с губой разрезанной побежал к соседям, там спрятался. Его зашьют, и мне его нужно забрать,

– говорит Екатерина.

К слову, собаку доставили в КП "Центр обращения с животными" в шоковом состоянии после удара головой. Его готовят к операции.

Напомним, вечером в Харькове прозвучало по меньшей мере 15 взрывов. Среди пострадавших есть дети.