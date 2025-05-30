Ночью Харьков атаковало аномальное количество "Шахедов", – ОВА о ночном ударе

В ночь на 30 мая Харьков и область оказались под массированной атакой дронов. В результате этого в областном центре есть много повреждений, а также пострадавшие.

Эта ночная атака стала одной из самых массированных для Харькова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

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Харьков пережил массированную атаку

Синегубов сообщил, что ночью россияне нанесли ракетные удары по Харьковщине. Для этого оккупанты использовали 2 ракеты типа С-300, а также 2 ракеты Х-35, а тип еще одной ракеты – устанавливают специалисты. Также ночью российская армия атаковала дронами-камикадзе.

Всего, в результате ничего террора пострадали 6 населенных пунктов Харьковской области (Чугуевский, Купянский и Изюмский районы) и Харьков.

Глава Харьковской ОВА добавил, что ночью враг запустил по городу и области 51 "Шахед", что является "аномальным".

Это для нас, откровенно, аномальное количество. Однако, это исключительно объекты гражданской инфраструктуры,

– подчеркнул Синегубов.

Так, враг атаковал в Харькове Слободской район и троллейбусное депо, которое там расположено. Оккупанты цинично атаковали предприятие, запустив по нему аж 8 "Шахедов". В результате атаки также повреждения получили 33 многоэтажки, расположенные рядом, а три человека – пострадали.

Также есть разрушения в Изюмском районе под ударом оказался жилой сектор, 3 человека получили ранения. Что касается Чугуевского района, то враг ударил по сельскохозяйственном предприятии – по ферме, которая производит молоко. К сожалению, вследствие удара погиб крупный рогатый скот.