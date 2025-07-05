Россияне терроризировали Харьковскую область: более 10 пострадавших, среди них дети

Враг атаковал 6 населенных пунктов Харьковской области. В результате российского обстрела пострадали 15 человек, 1 человек погиб, повреждены дома и автомобили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Удары по Харьковской области

Синегубов подчеркнул, что в результате российской атаки 1 человек погиб, 15 – пострадали, среди них 2 детей. Он объяснил, какие виды вооружения использовал враг для террора украинского населения:

12 неуправляемых авиационных ракет;

1 ракета Х-38;

6 КАБ;

25 БпЛА типа "Шахед";

9 БпЛА типа "Герань-2";

2 БпЛА (тип устанавливается).

В городе Чугуев пострадали 11 человек, в том числе 10-летний мальчик и 14-летняя девочка; в городе Купянск погибла 55-летняя женщина, пострадали 61-летняя и 70-летняя женщины, 56-летний и 57-летний мужчины,

– рассказал председатель ОГА.

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Олег Синегубов рассказал о поврежденных и разрушенных объектах гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе повреждены 2 многоквартирных дома, школа, 2 частных дома, магазин,

в Чугуевском районе повреждено общежитие, СТО, 10 автомобилей, инфраструктуру почты, недействующее здание.

Спасатели отметили, что ликвидировали масштабный пожар на одном из объектов Чугуева. По другому адресу БпЛА попал в недействующее здание – пожарные укротили пламя.

К ликвидации последствий в Чугуеве привлекались 93 спасателя и 29 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники, медики и пожарный поезд.