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24 Канал Новости Украины Россияне терроризировали Харьковскую область: более 10 пострадавших, среди них дети
5 июля, 09:05
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Россияне терроризировали Харьковскую область: более 10 пострадавших, среди них дети

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Российские обстрелы на Харьковщине поразили 6 населенных пунктов, погиб 1 человек, 15 пострадали, среди них 2 детей.
  • Для атаки использовались различные виды вооружения, включая неуправляемые ракеты, ракету Х-38, КАБ, и дроны типа "Шахед" и "Герань-2".
  • В Чугуеве пострадали 11 человек, среди них двое детей; в Купянске погибла 55-летняя женщина, пострадали еще четверо взрослых.

Враг атаковал 6 населенных пунктов Харьковской области. В результате российского обстрела пострадали 15 человек, 1 человек погиб, повреждены дома и автомобили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Удары по Харьковской области

Синегубов подчеркнул, что в результате российской атаки 1 человек погиб, 15 – пострадали, среди них 2 детей. Он объяснил, какие виды вооружения использовал враг для террора украинского населения:

  • 12 неуправляемых авиационных ракет;
  • 1 ракета Х-38;
  • 6 КАБ;
  • 25 БпЛА типа "Шахед";
  • 9 БпЛА типа "Герань-2";
  • 2 БпЛА (тип устанавливается).

В городе Чугуев пострадали 11 человек, в том числе 10-летний мальчик и 14-летняя девочка; в городе Купянск погибла 55-летняя женщина, пострадали 61-летняя и 70-летняя женщины, 56-летний и 57-летний мужчины,
– рассказал председатель ОГА.

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Олег Синегубов рассказал о поврежденных и разрушенных объектах гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе повреждены 2 многоквартирных дома, школа, 2 частных дома, магазин,
  • в Чугуевском районе повреждено общежитие, СТО, 10 автомобилей, инфраструктуру почты, недействующее здание.

Спасатели отметили, что ликвидировали масштабный пожар на одном из объектов Чугуева. По другому адресу БпЛА попал в недействующее здание – пожарные укротили пламя.

К ликвидации последствий в Чугуеве привлекались 93 спасателя и 29 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники, медики и пожарный поезд.