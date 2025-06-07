В Харькове на предприятии, атакованном 7 июня, обнаружили тело человека

Ночью субботы, 7 июня, Россия осуществила самую массированную атаку на Харьков, использовав "Шахеды", ракеты и КАБы. Ряд попаданий зафиксировано на территории предприятия в Киевском районе города.

Во вторник, 10 июня, во время проведения поисково-спасательных работ там было обнаружено тело человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Игоря Терехова.

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Что известно о жертвах атаки

Из-за попадания по предприятию вспыхнул масштабный пожар. Сначала было известно о 5 пострадавших – 3 женщинах и 2 мужчинах.

Позже в прокуратуре отметили – на территории может быть заблокировано 6 работников, связь с ними отсутствует.

Сейчас идет процесс деблокирования тела. Работы проводятся круглосуточно. По нашим данным, под завалами могут находиться еще 5 человек,

– написал Терехов 10 июня.

К слову, 7 июня российская атака на Харьков уничтожила социальное предприятие Андрея Дидика, которое занималось производством орехов, семечек и сухофруктов. Предприятие "Ника" Общества Инвалидов "Шанс" приостановило работу, большинство его работников – люди с инвалидностью.

Андрей Дидик – отец Дани Дидика, 15-летнего школьника, который умер в больнице в результате ранений, полученных во время теракта возле Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 года. Тогда во время мирного проукраинского шествия взорвалась заложенная в снег мина МОН-100.