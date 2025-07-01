Пожары, поврежденные дома, роддом и магазины: кадры последствий утренней атаки по Харькову

Российские войска утром 11 июля в очередной раз ударили по Харькову. Так, город оказался под атакой ударных БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и областную прокуратуру.

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Последствия атаки на Харьков

Вражеские силы России утром 11 июля атаковали дронами Харьков.

В результате ударов по Салтовскому району города произошли разрушения и пожары в четырехэтажном недействующем здании, стоматполиклинике, а также на крыше жилого дома,

– сообщили в ГСЧС.

Также в результате атаки противника по городу повреждены жилые дома, родильный, магазины, гараж и авто.

Враг атаковал Харьков / Фото ГСЧС, Общественное, прокуратура

Предварительно, в результате атаки пострадали 9 человек.

По данным областной прокуратуры, 11 июля ориентировочно в 5:30 российские военные атаковали Салтовский район Харькова, применив беспилотные летательные аппараты – предварительно, типа "Герань-2".

Там указали, что 45-летний мужчина получил ранения от осколков стекла. Еще два человека – 64-летний мужчина и 73-летняя женщина – получили острую стрессовую реакцию.

Информация о других пострадавших уточняется.

На месте атаки работают подразделения ГСЧС, пиротехники и психологи. Областная прокуратура также опубликовала видео с последствиями попадания в Салтовском районе Харькова.

Последствия попадания в Харькове: смотрите видео

К слову, утром 11 июля взрывы раздавались и в Сумах. Враг нанес несколько ударов БпЛА по территории Сумской общины.