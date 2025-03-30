Весь ужас и цинизм террора: мэр Харькова перечислил разрушения и потери после ночной атаки

В ночь на 30 марта россияне снова нанесли комбинированный удар по городу Харьков. Враг выпустил семь "Шахедов" по жилым кварталам, больнице и инфраструктуре города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Смотрите также Прямое попадание, жертвы и ребенок в тяжелом состоянии: все о циничной атаке на Харьков 29 марта

Мэр Харькова рассказал о последствиях атаки

Игорь Терехов отметил, что в результате атаки погибли двое мирных людей – мужчина и женщина. 35 раненых, среди них пятеро детей. 13 человек госпитализированы, одна девушка-подросток – в тяжелом состоянии.

В то же время самым коварным ударом стал удар по военному госпиталю. Терехов отметил, что город помогает медучреждению во всех вопросах восстановления, чтобы врачи ни на минуту не останавливали помощь нашим раненым защитникам.

Только в Шевченковском районе повреждены 27 жилых домов, почти тысяча выбитых окон. Разрушениям подверглись рынок, ЗАГС, Дом проектов, колледж, общежитие, где живут ВПО – люди, которые уже однажды потеряли свои дома из-за российской войны. Сгорели более десяти гражданских авто, гаражи,

– добавил он.

В трех районах Харькова, где разрушения наибольшие, уже работают мобильные ЦНАПы, чтобы пострадавшие могли быстрее зарегистрироваться на компенсации. Открыли их в 129-й, 51-й и 116-й школах.

Подвергся ударам и Холодногорский район. Так повреждены 32 частных дома, выбито более 120 окон. В понедельник, 31 марта, в 67-й школе откроют мобильный ЦНАП, чтобы помощь была доступной и там.

"Ситуация сложная, но Харьков работает. Коммунальщики с первой минуты после обстрелов ликвидируют последствия. По состоянию на сейчас уже закрыли треть контуров. Все коммунальные услуги - в норме", – указал мэр.

Игорь Терехов отметил, что всем, чье жилье повреждено, город предлагает расселение. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Электросети восстановили еще ночью. В то же время продолжается обследование жилых домов: цифры по разрушениям, кровель, коммуникаций будут обновляться.