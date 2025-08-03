Российские войска продолжают наносить террористические удары по мирным городам Украины. В ночь на 3 августа Россия массированно атаковала Харьковскую область ударными БпЛА.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Какие последствия российской атаки на Харьковщину?

В ночь на 3 августа россияне осуществили массированную атаку удачными БпЛА на Харьковщину. В Чугуеве по разным адресам горели частная хозяйственная постройка и конструктивные элементы разрушенного взрывом дома. В результате вражеской атаки пострадали 3 человека.

Также враг атаковал дронами город Балаклея. Удары зафиксированы на 2 локациях.

На первой горели 8 частных домов на общей площади 1 000 квадратных метров и сухая трава на площади 1 500 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателям удалось спасти 4 человек, в частности ребенка,

– говорится в сообщении.

Последствия российской атаки на Харьковщине / Фото ГСЧС

Кроме того, в результате повторно обстрела враг повредил 2 пожарных автомобиля. К счастью, спасатели не пострадали.

Напомним, что Россия в ночь на 3 августа выпустила по Украине 76 БпЛА различных типов и 7 ракет. Силам ПВО удалось нейтрализовать 61 воздушную цель.