Россияне нанесли массированный удар по Харьковщине: горели частные дома, есть пострадавшие
- В ночь на 3 августа российские войска атаковали Харьковщину ударными БпЛА, в результате чего в Чугуеве горели частные дома, а в Балаклее пострадали 3 человека.
- В Балаклее были зафиксированы удары на 2 локациях, где горели 8 частных домов и сухая трава; спасатели спасли 4 человека, включая ребенка, но были повреждены 2 пожарных автомобиля.
Российские войска продолжают наносить террористические удары по мирным городам Украины. В ночь на 3 августа Россия массированно атаковала Харьковскую область ударными БпЛА.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Какие последствия российской атаки на Харьковщину?
В ночь на 3 августа россияне осуществили массированную атаку удачными БпЛА на Харьковщину. В Чугуеве по разным адресам горели частная хозяйственная постройка и конструктивные элементы разрушенного взрывом дома. В результате вражеской атаки пострадали 3 человека.
Также враг атаковал дронами город Балаклея. Удары зафиксированы на 2 локациях.
На первой горели 8 частных домов на общей площади 1 000 квадратных метров и сухая трава на площади 1 500 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателям удалось спасти 4 человек, в частности ребенка,
– говорится в сообщении.
Последствия российской атаки на Харьковщине / Фото ГСЧС
Кроме того, в результате повторно обстрела враг повредил 2 пожарных автомобиля. К счастью, спасатели не пострадали.
Напомним, что Россия в ночь на 3 августа выпустила по Украине 76 БпЛА различных типов и 7 ракет. Силам ПВО удалось нейтрализовать 61 воздушную цель.