Удар дронов по Херсону: в результате атаки на маршрутку и микроавтобус ранены два водителя

Утром 17 августа российские войска сбросили взрывчатку с дронов на микроавтобус и маршрутное такси в Корабельном районе Херсона. В результате вражеских атак двое водителей общественного транспорта получили тяжелые травмы и контузии.

Об этом сообщила Херсонская областная администрация.

Что известно о двойном ударе по Херсону?

Первый обстрел произошел около 05:30 утра. Под прицел беспилотника попал 63-летний мужчина, который управлял микроавтобусом.

Пострадавший получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а также контузию.

Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место происшествия и оказала ему необходимую медицинскую помощь без госпитализации.

Уже через час, примерно в 06:30, оккупанты нанесли повторный удар по тому же району, совершив атаку на маршрутное такси. На этот раз пострадал 62-летний водитель транспортного средства.

Мужчина получил серьезные повреждения, в том числе осколочное ранение грудной клетки, контузию и черепно-мозговую травму. В настоящее время он находится под постоянным наблюдением медицинских работников.

Стоит напомнить, что, по информации Херсонской ОГА, российские войска готовятся усилить применение ударных беспилотников в регионе. Силы обороны сообщили, что оккупанты получили приказ проводить так называемую "свободную охоту" на транспорт, в частности, с использованием дронов с оптоволоконным управлением. Глава Херсонской ОГА призвал жителей в ближайшие недели проявлять особую осторожность.

Подобный случай уже произошел 4 августа в Херсоне: российский беспилотник преследовал 52-летнего продавца на рынке, следил за ним, когда мужчина пытался спрятаться, а затем нанес удар. Мужчина выжил, однако получил многочисленные ранения.