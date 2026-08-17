Про це повідомила Херсонська обладміністрація.

Що відомо про подвійний удар по Херсону?

Перший обстріл стався близько 05:30 ранку. Під приціл безпілотника потрапив 63-річний чоловік, який керував мікроавтобусом.

Потерпілий зазнав вибухової та закритої черепно-мозкової травм, а також контузії.

Бригада швидкої допомоги оперативно прибула на місце події та надала йому необхідну медичну допомогу без госпіталізації.

Вже за годину, орієнтовно о 06:30, окупанти завдали повторного удару по тому ж району, атакуючи маршрутне таксі. Цього разу постраждав 62-річний водій транспортного засобу.

Чоловік отримав серйозні ушкодження, серед яких осколкове поранення грудної клітини, контузія та черепно-мозкова травма. Наразі він перебуває під постійним наглядом медичних працівників.

Варто нагадати, що, за інформацією Херсонської ОВА, російські війська готуються посилити застосування ударних безпілотників у регіоні. Сили оборони повідомили, що окупанти отримали наказ проводити так зване "вільне полювання" на транспорт, зокрема, із використанням дронів на оптоволоконному управлінні. Очільник Херсонської ОВА закликав мешканців найближчими тижнями залишатися особливо обережними.

Подібний випадок уже стався 4 серпня в Херсоні: російський безпілотник переслідував 52-річного продавця на ринку, стежив за ним, коли чоловік намагався сховатися, а згодом завдав удару. Чоловік вижив, однак дістав численні поранення.