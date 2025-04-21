Под российский удар попал детсад в Херсоне: выбиты окна, повреждены двери

Россияне атаковали один из районов Херсона утром в понедельник, 21 апреля. В результате этого пострадал детский сад, есть повреждения и разрушения в заведении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую городскую военную администрацию. Местные власти показали последствия российского обстрела.

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Какие последствия атаки на Херсон

Сегодня утром российские террористы снова атаковали Днепровский район Херсона. Под удар попал, в частности, очередное заведение дошкольного образования,

– говорится в сообщении администрации.

Согласно обнародованной информации, в помещении детсада выбито более 30 окон. Кроме того, повреждены двери и павильон. В Херсонской ОГА также обнародовали кадры последствий обстрела города с российской стороны.

Повреждения из-за атаки на Херсон / Фото МВА

Информации о пострадавших или погибших не обнародовали. Также доподлинно неизвестно, каким типом вооружения противник атаковал город.

К слову, за день до этого, а именно во время "перемирия" россияне также атаковали Херсонскую область, в результате чего погиб мужчина 1967 года рождения, он под комбинированный вражеский удар в Станиславе, из-за чего получил ранения, несовместимые с жизнью.