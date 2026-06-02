Враг атаковал Хмельницкую область дронами: под ударом оказались предприятия, бушевали пожары

В ночь на 2 июня российские беспилотники атаковали Хмельницкую область. В результате удара повреждены предприятия и возник большой пожар на объекте пищевой промышленности.

Силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили девять вражеских дронов. Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Что известно о последствиях атаки на Хмельницкую область?

Российские войска атаковали Хмельницкую область ударными беспилотниками, в результате чего были повреждены несколько предприятий.

Несмотря на работу ПВО, повреждения получили помещения на территории местных предприятий в Хмельницком районе. По данным областной прокуратуры, один из ударов пришелся на предприятие пищевой промышленности. В результате попадания были повреждены два складских помещения и возник пожар площадью около 1500 квадратных метров. Спасатели продолжают работы по ликвидации возгорания.

Также повреждения получило еще одно предприятие. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Правоохранители и профильные службы фиксируют последствия очередного российского удара по гражданской инфраструктуре региона.

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Хмельницкую область / ГСЧС

Напомним, что о взрывах в регионе сообщали около 2 часов ночи. Тогда, Воздушные силы предупреждали, что в регионе продолжают фиксировать вражеские беспилотники, которые движутся в направлении Староконстантинова. В области активно работала противовоздушная оборона.

Что известно о массированной атаке на Украину?

В ночь на 2 июня Россия осуществила масштабную воздушную атаку по Украине, запустив 729 средств воздушного нападения – 73 ракеты и 656 беспилотников. Основной целью стал Киев, также под ударами оказались Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавщина и другие регионы.

По данным Воздушных сил, украинская ПВО уничтожила или подавила 642 воздушные цели, в частности 40 ракет и 602 дроны. В то же время зафиксировано попадание ракет и БПЛА на 38 локациях, а также падение обломков в 15 местах.

Во время массированной атаки на Украину 2 июня российские войска применили восемь противокорабельных ракет "Циркон". Вероятно, это наибольшее количество таких ракет, выпущенных во время одного удара с начала их использования в войне. Как сообщил Юрий Игнат, четыре ракеты были запущены с территории временно оккупированного Крыма, еще четыре – с северного направления.