Сили протиповітряної оборони протягом ночі знищили дев'ять ворожих дронів. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Дивіться також У Дніпрі росіяни вбили хлопчика 2023 року народження

Що відомо про наслідки атаки на Хмельниччину?

Російські війська атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками, внаслідок чого було пошкоджено кілька підприємств.

Попри роботу ППО, пошкоджень зазнали приміщення на території місцевих підприємств у Хмельницькому районі. За даними обласної прокуратури, один із ударів припав на підприємство харчової промисловості. Внаслідок влучання були пошкоджені два складські приміщення та виникла пожежа площею близько 1500 квадратних метрів. Рятувальники продовжують роботи з ліквідації займання.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Також пошкоджень зазнало ще одне підприємство. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає.

Правоохоронці та профільні служби фіксують наслідки чергового російського удару по цивільній інфраструктурі регіону.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Хмельницьку область / ДСНС

Нагадаємо, що про вибухи в регіоні повідомляли близько 2 години ночі. Тоді, Повітряні сили попереджали, що в регіоні продовжують фіксувати ворожі безпілотники, які рухаються у напрямку Старокостянтинова. В області активно працювала протиповітряна оборона.

Що відомо про масовану атаку на Україну?

У ніч на 2 червня Росія здійснила масштабну повітряну атаку по Україні, запустивши 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети та 656 безпілотників. Основною ціллю став Київ, також під ударами опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

За даними Повітряних сил, українська ППО знищила або подавила 642 повітряні цілі, зокрема 40 ракет і 602 дрони. Водночас зафіксовано влучання ракет і БпЛА на 38 локаціях, а також падіння уламків у 15 місцях.

Під час масованої атаки на Україну 2 червня російські війська застосували вісім протикорабельних ракет "Циркон". Ймовірно, це найбільша кількість таких ракет, випущених під час одного удару від початку їх використання у війні. Як повідомив Юрій Ігнат, чотири ракети були запущені з території тимчасово окупованого Криму, ще чотири – з північного напрямку.