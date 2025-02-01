Россия атаковала Хмельнитчину беспилотниками: в области вспыхнул пожар

В ночь на 1 февраля россияне в очередной раз запустили по Украине "Шахеды". В результате атаки в Хмельницкой области случился пожар.

Всего на территории области силы ПВО уничтожили 8 вражеских беспилотников типа "Шахед". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

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Какие последствия атаки на Хмельницкую область

По словам Тюрина, в результате ночной атаки дронов в Хмельницкой области повреждена крыша гаражного помещения и автокран. Кроме этого, также произошло возгорание подсобного помещения частного хозяйства. Сейчас его удалось ликвидировать. Он добавляет, что пострадавших из-за атаки "Шахедов" нет.

Отметим, что о взрывах в Хмельницкой области сообщали около 6 часов утра. В частности, в пабликах писали, что в 5:55 в области было громко, а уже через несколько минут там сообщили, что цель прекратила существование. Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили еще в 4:42.

Кроме этого, также сообщали о взрывах в Житомирской области. В Воздушных силах еще в 5 часов утра предупреждали о БпЛА на Житомирщине.

Россия продолжает атаковать Украину. Утром 1 февраля россияне ударили ракетой по дому в Полтаве. В результате погибли 4 человека, по меньшей мере 13 пострадали, среди них 3 ребенка.