Загалом на території області сили ППО знищили 8 ворожих безпілотників типу "Шахед". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

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Які наслідки атаки на Хмельниччину

За словами Тюріна, внаслідок нічної атаки дронів у Хмельницькій області пошкоджено дах гаражного приміщення та автокран. Окрім цього, також сталося загоряння підсобного приміщення приватного господарства. Наразі його вдалося ліквідувати. Він додає, що постраждалих через атаку "Шахедів" немає.

Зазначимо, що про вибухи на Хмельниччині повідомляли близько 6 години ранку. Зокрема, в пабліках писали, що о 5:55 в області було гучно, а вже за кілька хвилин там повідомили, що ціль припинила існування. Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили ще о 4:42.

Окрім цього, також повідомляли про вибухи у Житомирській області. У Повітряних силах ще о 5 годині ранку попереджали про БпЛА на Житомирщині.

Росія продовжує атакувати Україну. Вранці 1 лютого росіяни вдарили ракетою по будинку в Полтаві. Внаслідок цього загинуло 4 людей, щонайменше 13 постраждали, серед них 3 дитини.