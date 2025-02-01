Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Вибухи на Житомирщині та Хмельниччині

Росія вночі 1 лютого знову запустила ударні БпЛА на Україну. Так, в Житомирській та Хмельницькій областях пролунали вибухи.

Відомо, що гучно в регіоні було близько 6 години ранку.

Зокрема, в пабліках писали, що в Хмельницькій області були вибухи о 5:55. Через кілька хвилин там вказали, що ціль припинила існування.