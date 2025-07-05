Основной удар направлялся на Хмельницкую область: в ОВА рассказали детали российской атаки

Российские захватчики атаковали Украину ночью на утро 5 июля. Основным направлением удара была Хмельницкая область – обезврежено более 40 вражеских БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

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Последствия вражеского террора Хмельницкой области

Тюрин отметил, что основной удар во время сегодняшних ночной и утренней российских атак был направлен на город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Во время сигналов "Воздушная тревога" силами ПВО было обезврежено 42 вражеских БпЛА типа Shahed,

– подчеркнул он.

Известно, что сейчас места падения обломков устанавливаются. Информации о повреждениях, травмированных или погибших не поступало.

Всего ночью 5 июля российские захватчики атаковали 322 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. По состоянию на половину 10 часов утра силы ПВО уничтожили 292 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотники других типов).

Воздушное нападение вражеских сил отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.