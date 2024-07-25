Россияне ночью снова атаковали Одесскую область: в ОГА рассказали о последствиях удара

Россияне уже вторую ночь подряд атаковали Одесскую область ударными БпЛА. Как и вчера, 24 июля, под ударом оказался Измаильский район.

В результате вражеской атаки есть частичное разрушение административного здания. Также известно о двух пострадавших.

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Что известно о последствиях российской атаки на Измаил

Россия уже вторую ночь подряд атаковала Измаильский район Одесской области. Для удара страна-агрессор использовала ударные БпЛА.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате вражеской атаки есть частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Пожар оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Также в результате падения обломков на частный дом пострадали 2 человека. Один человек госпитализирован в медучреждение в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь,

– добавил Кипер.

В измаильские РВА добавили, что россияне атаковали город Вилково Измаильского района с помощью 11 дронов-камикадзе типа "Шахед". В результате удара снова были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

Сейчас правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Напомним, что в результате вчерашнего удара по Измаилу была повреждена пятиэтажка и портовая инфраструктура. В результате российской атаки пострадали три человека: двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, третья пострадавшая получила медицинскую помощь на месте.