Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что хуситы уже давно "напрашивались на эти удары".

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Соединенные Штаты и Великобритания провели молниеносную операцию. Сейчас нужно следить за развитием событий.

Этот удар был только вопросом времени. Очень странно, что так долго шли. Думаю, что пока все. Сейчас провели операцию – теперь смотрим на результаты. Увидим, как ситуация в дальнейшем будет разворачиваться,

– заметил Попович.

Как Россия отреагирует на удар по хуситам

Как отметил Попович, конечно же, Россия не "пройдет мимо" атаки по хуситам. Они уже созывают заседание Совбеза ООН, где будут жаловаться на эту ситуацию.

Они созвали заседание Совбеза ООН, чтобы выразить "глубокую обеспокоенность террористическими бомбардировками йеменских хуситов со стороны США". Может быть, они даже будут призывать к деэскалации. А война в Украине – это для них другое. Вот где-то в таком духе будут разворачиваться речи россиян в ООН,

– подчеркнул Попович.

Обратите внимание! Кто такие хуситы и почему они заблокировали Красное море – читайте в материале 24 Канала. Еще 19 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил, что хуситы неоднократно били беспилотниками и баллистическими ракетами по судам в Красном море.

Удар по хуситам в Йемене: коротко