Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що хусити вже давно "напрошувалися на ці удари".

До теми США та Британія завдали ударів по хуситах у Ємені: усе про гарячу ніч на Близькому Сході

Сполучені Штати та Велика Британія провели блискавичну операцію. Зараз потрібно стежити за розвитком подій.

Цей удар був лише питанням часу. Дуже дивно, що так довго на це йшли. Думаю, що поки все. Зараз провели операцію – тепер дивимося на результати. Побачимо, як ситуація надалі буде розгортатися,

– зауважив Попович.

Як Росія відреагує на удар по хуситах

Як наголосив Попович, звісно ж, Росія не "пройде повз" атаки по хуситах. Вони вже скликають засідання Радбезу ООН, де будуть скаржитися на цю ситуацію.

Вони скликали засідання Радбезу ООН, щоб висловити "глибоке занепокоєння терористичними бомбардуваннями єменських хуситів з боку США". Можливо, вони навіть будуть закликати до деескалації. А війна в Україні – це для них інше. От десь в такому дусі будуть розгортатися промови росіян в ООН,

– підкреслив Попович.

Зверніть увагу! Хто такі хусити та чому вони заблокували Червоне море – читайте в матеріалі 24 Каналу. Ще 19 грудня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що хусити неодноразово били безпілотниками та балістичними ракетами по суднах в Червоному морі.

Удар по хуситах в Ємені: коротко