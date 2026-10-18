Около 24 тысяч потребителей остались без света: Россия совершила атаку на энергетику Одесской области

Российские оккупационные войска ночью 18 октября совершили массированную атаку на энергетические объекты Одесской области. Без электроснабжения в различных районах региона остались около 24 тысяч потребителей.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Что известно об атаке?

Специалисты немедленно приступили к ликвидации последствий ночного удара. Энергетики непрерывно проводят аварийно-восстановительные работы, пытаясь оперативно стабилизировать работу поврежденных сетей.

Из-за повреждения инфраструктуры часть населенных пунктов оказалась в условиях экстренных ограничений электроснабжения. Специалисты проводят осмотр поврежденного оборудования на объектах для оценки масштабов разрушений и восстановления подачи тока по резервным схемам.

Напомним, 17 октября враг нанес массированный удар по энергетике в 10 областях Россия нанесла массированные удары по энергетическим объектам в 10 областях. Тогда под ударами оккупантов оказались Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Харьковская и Одесская области.

Стоит отметить, что 18 октября энергообъекты в ряде регионов подверглись атаке. В частности, беспилотники атаковали объект энергетической инфраструктуры в Кременецком районе Тернопольской области. В результате удара часть местных потребителей осталась без электроснабжения. На месте продолжаются аварийно-восстановительные работы: специалисты оценивают масштабы повреждений и работают над восстановлением сети и возвратом света потребителям.

В результате удара по Винницкой области получила повреждения критическая инфраструктура. Поэтому в области ввели аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако в ближайшее время ситуация со светом может оставаться нестабильной.