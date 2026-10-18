Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про атаку?

Фахівці негайно розпочали ліквідацію наслідків нічного удару. Енергетики безперервно проводять аварійно-відновлювальні роботи, намагаючись оперативно стабілізувати роботу пошкоджених мереж.

Через ураження інфраструктури частина населених пунктів опинилася в умовах екстрених обмежень живлення. Фахівці проводять огляд пошкодженого обладнання на об'єктах для оцінки масштабів руйнувань та відновлення подачі струму за резервними схемами.

Нагадаємо, 17 жовтня ворог масовано вдарив по енергетиці у 10 областях Росія масовано вдарила по енергетиці у 10 областях. Тоді під ударами окупантів опинилися Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Житомирська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Харківська та Одеська області.

Варто зазначити, що 18 жовтня енергооб'єкти в низці регіонів зазнали атаки. Зокрема, безпілотники атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Кременецькому районі Тернопільської області. Унаслідок удару частина місцевих споживачів залишилася без електропостачання. На місці тривають аварійно-відновлювальні роботи: фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і працюють над відновленням роботи мережі та поверненням світла споживачам

Внаслідок удару по Вінницькій області зазнала пошкоджень критична інфраструктура. Через це в області запровадили аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, однак найближчим часом ситуація зі світлом може залишатися нестабільною.