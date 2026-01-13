Враг атаковал энергообъекты Запорожья: ранены две работницы облэнерго
- 13 января российские войска атаковали энергообъекты в Запорожье, что привело к обесточиванию и ранению двух работниц облэнерго.
- Одна из пострадавших получила ожоги лица, рук и головы, другая – ожоги и контузию, и находится в больнице без сознания.
Во вторник, 13 января, российские войска нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской области. К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Какие последствия обстрела Запорожья?
В результате российской атаки 13 января было повреждено оборудование, что привело к обесточиванию значительного количества потребителей.
Также пострадал персонал предприятия: ранения получили двое работниц компании. Женщин оперативно эвакуировали и доставили в больницу. Известно, что врачи диагностировали у одной из пострадавших ожоги лица, рук и головы, угрозы ее жизни нет.
В то же время состояние другой сотрудницы вызывает большее беспокойство: женщина получила ожоги и контузию, во время транспортировки в больницу находилась без сознания. Сейчас медики проводят полное обследование для установления окончательного диагноза.
Энергетики прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения, как только позволит ситуация с безопасностью,
– отметили в Минэнерго.
В результате обстрела есть повреждения: смотрите видео
Враг продолжает бить по энергетике: последние новости
Ночью 13 января российские войска атаковали энергетику Одесской области. В результате ударов повреждены два объекта ДТЭК, электроснабжение пока отсутствует у около 47 тысяч семей в области.
После ночного обстрела Киева и области в столице, а также в Бучанском районе ввели экстренные отключения электроэнергии.
Атаки россиян вызвали отключение света и временное приостановление работы электрического транспорта на правом берегу Киева. Сейчас "Киевпастранс" пытается сохранить транспортное сообщение на некоторых направлениях и организовал работу похожих автобусных маршрутов.