Враг атаковал энергообъекты Запорожья: ранены две работницы облэнерго

Во вторник, 13 января, российские войска нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской области. К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Какие последствия обстрела Запорожья?

В результате российской атаки 13 января было повреждено оборудование, что привело к обесточиванию значительного количества потребителей.

Также пострадал персонал предприятия: ранения получили двое работниц компании. Женщин оперативно эвакуировали и доставили в больницу. Известно, что врачи диагностировали у одной из пострадавших ожоги лица, рук и головы, угрозы ее жизни нет.

В то же время состояние другой сотрудницы вызывает большее беспокойство: женщина получила ожоги и контузию, во время транспортировки в больницу находилась без сознания. Сейчас медики проводят полное обследование для установления окончательного диагноза.

Энергетики прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения, как только позволит ситуация с безопасностью,

– отметили в Минэнерго.

В результате обстрела есть повреждения: смотрите видео

