Как обстрелы энергетики влияют на производство оружия в Украине: Камышин ответил

Оккупанты не оставляют попыток поразить критические объекты в Украине. Александр Камышин сказал, как обстрелы энергетической инфраструктуры сказывается на работе оборонных заводов.

Обстрелы российской армии энергосистемы действительно влияют на работу оборонной промышленности Украины. Однако нашему государству удалось найти решение, как противостоять этим угрозам. Об этом во время брифинга рассказал бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин, передает корреспондент 24 Канала.

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"Не было ни одного дня остановки производства"

Александр Камышин отметил, что российская армия обстреливает как энергетические, так и оборонные предприятия. В связи с этим была реализована программа по обеспечению критических элементов системы энергообеспечения, так, чтобы можно было работать автономно.

На сегодня, даже несмотря на обстрел энергетики, в самых тяжелых городах наша оборонка работала без сбоев, не было ни одного дня остановки производства,

– сказал экс-чиновник.

Он также подчеркнул, что это также происходит и благодаря достижениям команды, которая работает в этой оборонке. В частности, работникам заводов, которые в условиях обстрелов и нехватки стабильного электроснабжения работают, планы развивают, графики подают и все делают четко.

К слову, недавно в Укрэнерго заявили, что украинцы могут пройти зиму с минимальными ограничениями электроэнергии, если температура воздуха останется на уровне от нуля градусов и выше или при температуре -10 - 15 градусов в течение трех суток.