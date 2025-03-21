Атака на "Энгельс": появились спутниковые снимки аэродрома до и после поражения

В ночь на 20 марта Силы обороны атаковали аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области. В пятницу, 21 марта, появились спутниковые снимки Maxar с места удара.

На них четко видно, какие повреждения получила территория аэропорта, передает 24 Канал со ссылкой на Maxar.

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Последствия атаки на "Энгельс-2"

С аэродрома "Энгельс-2" часто взлетают самолеты российской стратегической авиации для ударов по Украине.

После удара по нему был зафиксирован пожар и вторичная детонация.

На спутниковых снимках 21 марта там заметны повреждения складов боеприпасов. Также на месте некоторых зданий появились воронки от взрывов.

Последствия атаки на "Энгельс-2" / Фото Maxar

Именно на этих складах стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, которые Россия использует для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95. Также есть вероятность, что там находился центр предполетной подготовки ракет, который также был уничтожен,

– рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский "Схемам".

"Энгельс" до и после: смотрите на видео

Как отмечают мониторинговые каналы, на момент, когда были сделаны снимки, а именно 21 марта в 10:05, на аэродроме были 2 Ту-160 и 2 Ту-95мс.

"Ни один из самолетов Ту-95мс и Ту-160 в результате атаки не пострадал, а о гибели пилотов и речи идти не может. Нефтебаза не пострадала, погорела только трава", – пишут мониторы.

"Энгельс" после атаки / Фото телеграм-канала "Стратегическая авиация рф"

Также мониторы опровергли информацию, что на уничтоженном складе боеприпасов были ракеты типа Х-101.