Россияне вновь нанесли удар ракетами "Шахед" по "Эпицентру" в Николаеве: есть пострадавшие, вспыхнул пожар

Вечером 5 сентября российские войска провели атаку с помощью ударных БПЛА по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве. В результате ударов пострадали 17-летняя девушка и 72-летний мужчина, которого госпитализировали.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

Что известно об атаке на "Эпицентр" в Николаеве?

По информации Николаевской областной военной администрации, в ходе повторных ударов российских БПЛА типа "Шахед" по торговому центру получила травмы 17-летняя девушка. Медики оказали ей необходимую помощь, после чего она продолжит лечение амбулаторно. Также в результате атаки пострадал 72-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Очевидцы рассказали"Суспильному", что после ударов в торговом центре возник пожар и сильное задымление. По словам сотрудника "Эпицентра" Дениса, во время воздушной тревоги посетителей в помещении не оставляют, а сотрудники переходят в заранее подготовленное укрытие. Он отметил, что сотрудники были предупреждены о возможной атаке и знали, как действовать в случае опасности.

По словам очевидца, торговый центр подвергся нескольким ударам. Он предположил, что именно повторные попадания могли вызвать масштабное возгорание и выгорание части этажа.

Помимо торгового центра, повреждения получил жилой сектор Николаева. Как сообщил мэр Александр Сенкевич, в домах выбило окна. Городские власти планируют связаться с владельцами поврежденного жилья и помочь закрыть выбитые окна.

Россияне нанесли удар по "Эпицентру" в Николаеве / "Суспильне". Николаев

Напомним, ночью 12 августа российские войска провели атаку на Запорожье ударными дронами. В результате атаки в торговом центре "Эпицентр" в спальном районе города вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил около 10 тысяч квадратных метров. Тушение пожара осложнялось угрозой новых российских ударов. Из-за воздушной опасности спасателям приходилось прерывать работы и укрываться.

Утром 24 августа оккупанты массированно атаковали Одесскую область, в результате чего было зафиксировано попадание по двум гипермаркетах "Эпицентр" в Одессе. В одном из них вспыхнул масштабный пожар, который спасатели пытались потушить во время повторных воздушных тревог. Также в результате атаки загорелись складские помещения, объекты энергетической и газовой инфраструктуры, были повреждены дачные дома. Известно о четырех пострадавших.