Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Що відомо про атаку на "Епіцентр" у Миколаєві?

За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, під час повторних ударів російських БпЛА типу "Шахед"по торговельному центру травмувалася 17-річна дівчина. Медики надали їй необхідну допомогу, після чого вона продовжить лікування амбулаторно. Також унаслідок атаки постраждав 72-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Очевидці розповіли "Суспільному", що після ударів у торговельному центрі виникла пожежа та сильне задимлення. За словами працівника "Епіцентру" Дениса, під час повітряної тривоги відвідувачів у приміщенні не залишають, а співробітники переходять до заздалегідь підготовленого укриття. Він зазначив, що працівники були попереджені про можливу атаку та знали, як діяти у разі небезпеки.

За словами очевидця, торговельний центр зазнав кількох ударів. Він припустив, що саме повторні влучання могли спричинити масштабне займання та вигоряння частини поверху.

Окрім торговельного центру, пошкоджень зазнав житловий сектор Миколаєва. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, у будинках вибило вікна. Міська влада планує зв'язатися з власниками пошкодженого житла та допомогти закрити вибиті вікна.

Росіяни вдарили по "Епіцентру" у Миколаєві / Суспільне. Миколаїв

Нагадаємо, уночі 12 серпня російські війська атакували Запоріжжя ударними дронами. Внаслідок атаки масштабна пожежа спалахнула в торговельному центрі "Епіцентр" у спальному районі міста. Вогонь охопив близько 10 тисяч квадратних метрів. Гасіння пожежі ускладнювалося загрозою нових російських ударів. Через повітряну небезпеку рятувальникам доводилося переривати роботи та переходити в укриття.

Уранці 24 серпня окупанти масовано атакували Одещину, внаслідок чого зафіксували влучання по двох гіпермаркетах "Епіцентр" в Одесі. В одному з них спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники намагалися приборкати під час повторних повітряних тривог. Також внаслідок атаки загорілися складські приміщення, об'єкти енергетичної та газової інфраструктури, були пошкоджені дачні будинки. Відомо про чотирьох постраждалих.