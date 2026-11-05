Разрушен склад и поврежден колледж: враг атаковал юг Одесской области

5 ноября российские войска провели атаку на юг Одесской области, повредив объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В результате ударов был частично разрушен склад службы доставки, а в общежитии были выбиты окна.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно о последствиях атаки?

В результате вражеского удара частично разрушено складское помещение одной из служб доставки. Также получила повреждения административная постройка частного предприятия, которое производит медицинские изделия.

Кроме того, взрывной волной выбило окна в колледже и общежитии. На местах ударов продолжается ликвидация последствий российской атаки.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Информация о масштабах повреждений энергетической инфраструктуры в настоящее время уточняется.

Напомним, российские войска вечером 4 ноября подвергли атаке складские помещения в Софиевской Борщаговке Бучанского района Киевской области. Попадание произошло после 23:00, примерно в 23:17, после чего на месте вспыхнул масштабный пожар.

По данным мониторинговых ресурсов, предварительно, для нанесения удара враг применил реактивный беспилотник, который сначала летел в направлении Киева, а затем изменил курс. Огонь охватил мебельные склады и торговые ряды, а зарево было видно из разных уголков села.

К тушению были привлечены спасатели Бучанского и других районов Киевской области. По состоянию на 7:17 пожар удалось локализовать, однако спасатели продолжали заливать очаги горения и разбирать конструкции.

По предварительной информации, в результате атаки пострадал охранник складских помещений, которому медики оказывали помощь. Сообщений о погибших не поступало.