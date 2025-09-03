Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Калуша Андрея Найду.

Что известно об ухудшении состояния воздуха в Калуше после обстрела?

После вражеской атаки в Калуше наблюдается ухудшение состояния воздуха.

После ночного обстрела в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе,
– сообщил мэр.

Местные паблики публикуют видео с ситуацией в Калуше. На кадрах видно, как регион "покрыт" дымом.

Калуш покрыт облаком дыма после ночного обстрела: смотрите видео

Отметим, что Калушский районный отдел областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины дал ряд рекомендаций и советует придерживаться следующих правил безопасности:

  • закрывать окна и двери в помещениях;
  • ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
  • пить достаточное количество воды;
  • использовать очиститель воздуха (включить на максимальный режим, если есть);
    проводить частую влажную уборку;
  • после пребывания на улице мыть открытые участки кожи (руки и лицо);
  • промывать нос солевым раствором;
  • избегать курения, которое дополнительно ухудшает состояние дыхательных путей.

Отмечается, что соблюдение этих простых правил поможет снизить негативное влияние загрязненного воздуха на организм.

Чем россияне атаковали Украину 3 сентября?

  • В ночь на 3 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА и ракет воздушного и морского базирования.
  • Так, вражеские силы для атаки использовали 526 средств воздушного нападения.
  • В частности, оккупанты применили 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов, 16 крылатых ракет Калибр и 8 крылатых ракет Х-101.