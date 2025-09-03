Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Калуша Андрея Найду.

Что известно об ухудшении состояния воздуха в Калуше после обстрела?

После вражеской атаки в Калуше наблюдается ухудшение состояния воздуха.

После ночного обстрела в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе,

– сообщил мэр.

Местные паблики публикуют видео с ситуацией в Калуше. На кадрах видно, как регион "покрыт" дымом.

Калуш покрыт облаком дыма после ночного обстрела: смотрите видео

Отметим, что Калушский районный отдел областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины дал ряд рекомендаций и советует придерживаться следующих правил безопасности:

закрывать окна и двери в помещениях;

ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;

пить достаточное количество воды;

использовать очиститель воздуха (включить на максимальный режим, если есть);

проводить частую влажную уборку;

промывать нос солевым раствором;

избегать курения, которое дополнительно ухудшает состояние дыхательных путей.

Отмечается, что соблюдение этих простых правил поможет снизить негативное влияние загрязненного воздуха на организм.

Чем россияне атаковали Украину 3 сентября?