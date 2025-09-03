Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Калуша Андрея Найду.
Что известно об ухудшении состояния воздуха в Калуше после обстрела?
После вражеской атаки в Калуше наблюдается ухудшение состояния воздуха.
После ночного обстрела в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе,
– сообщил мэр.
Местные паблики публикуют видео с ситуацией в Калуше. На кадрах видно, как регион "покрыт" дымом.
Калуш покрыт облаком дыма после ночного обстрела: смотрите видео
Отметим, что Калушский районный отдел областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины дал ряд рекомендаций и советует придерживаться следующих правил безопасности:
- закрывать окна и двери в помещениях;
- ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
- пить достаточное количество воды;
- использовать очиститель воздуха (включить на максимальный режим, если есть);
проводить частую влажную уборку;
- после пребывания на улице мыть открытые участки кожи (руки и лицо);
- промывать нос солевым раствором;
- избегать курения, которое дополнительно ухудшает состояние дыхательных путей.
Отмечается, что соблюдение этих простых правил поможет снизить негативное влияние загрязненного воздуха на организм.
Чем россияне атаковали Украину 3 сентября?
- В ночь на 3 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА и ракет воздушного и морского базирования.
- Так, вражеские силы для атаки использовали 526 средств воздушного нападения.
- В частности, оккупанты применили 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов, 16 крылатых ракет Калибр и 8 крылатых ракет Х-101.