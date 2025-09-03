Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.
Дивіться також Ворог атакував Івано-Франківщину
Що відомо про погіршення стану повітря в Калуші після обстрілу?
Після ворожої атаки в Калуші спостерігається погіршення стану повітря.
Після нічного обстрілу в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі,
– повідомив мер.
Місцеві пабліки публікують відео з ситуацією в Калуші. На кадрах видно, як регіон "вкритий" димом.
Калуш вкритий хмарою диму після нічного обстрілу: дивіться відео
Зазначимо, що Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України дав низку рекомендацій та радить дотримуватися наступних правил безпеки:
- зачиняти вікна та двері у приміщеннях;
- обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;
- пити достатню кількість води;
- використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);
проводити часте вологе прибирання;
- після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);
- промивати ніс сольовим розчином;
- уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.
Зазначається, що дотримання цих простих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм.
Дивіться також На Львів летіли 15 "Шахедів": зруйновано приміщення, де виготовляли пам'ятники
Чим росіяни атакували Україну 3 вересня?
- У ніч проти 3 вересня російські війська завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та ракет повітряного та морського базування.
- Так, ворожі сили для атаки використали 526 засобів повітряного нападу.
- Зокрема, окупанти застосували 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, 16 крилатих ракет Калібр і 8 крилатих ракет Х-101.