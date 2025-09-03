Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

Що відомо про погіршення стану повітря в Калуші після обстрілу?

Після ворожої атаки в Калуші спостерігається погіршення стану повітря.

Після нічного обстрілу в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі,
– повідомив мер.

Місцеві пабліки публікують відео з ситуацією в Калуші. На кадрах видно, як регіон "вкритий" димом.

Калуш вкритий хмарою диму після нічного обстрілу: дивіться відео

Зазначимо, що Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України дав низку рекомендацій та радить дотримуватися наступних правил безпеки:

  • зачиняти вікна та двері у приміщеннях;
  • обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;
  • пити достатню кількість води;
  • використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);
    проводити часте вологе прибирання;
  • після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);
  • промивати ніс сольовим розчином;
  • уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.

Зазначається, що дотримання цих простих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм.

Чим росіяни атакували Україну 3 вересня?

  • У ніч проти 3 вересня російські війська завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та ракет повітряного та морського базування.
  • Так, ворожі сили для атаки використали 526 засобів повітряного нападу.
  • Зокрема, окупанти застосували 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, 16 крилатих ракет Калібр і 8 крилатих ракет Х-101.