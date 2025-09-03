Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

Що відомо про погіршення стану повітря в Калуші після обстрілу?

Після ворожої атаки в Калуші спостерігається погіршення стану повітря.

Після нічного обстрілу в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі,

– повідомив мер.

Місцеві пабліки публікують відео з ситуацією в Калуші. На кадрах видно, як регіон "вкритий" димом.

Калуш вкритий хмарою диму після нічного обстрілу: дивіться відео

Зазначимо, що Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України дав низку рекомендацій та радить дотримуватися наступних правил безпеки:

зачиняти вікна та двері у приміщеннях;

обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;

пити достатню кількість води;

використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);

проводити часте вологе прибирання;

після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);

промивати ніс сольовим розчином;

уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.

Зазначається, що дотримання цих простих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм.

Чим росіяни атакували Україну 3 вересня?