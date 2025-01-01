В Киеве во время российской атаки пострадал дом Национального союза писателей

Во время российской атаки "Шахедами" на Украину 1 января серьезно пострадал Киев. Кроме инфраструктуры и жилых домов, разрушениям подверглись исторические здания.

В частности, речь идет об имении Либермана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Михайлину Скорик.

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Как выглядит имение Либермана после атаки

В имении Либермана располагается Национальный союз писателей Украины.

В этом здании писатели, журналисты и представители других кругов украинской интеллигенции основали Народный Рух Украины,

– рассказала Михайлина Скорик.

Здание было построено в 19 веке. Оно является памятником архитектуры.

К сожалению, после утренней российской атаки имение и дома поблизости серьезно изуродованы: там повылетали окна, повреждены фасады.

В каком состоянии имение Либермана после атаки БпЛА / Фото Михайлины Скорик

Напомним, что во время российской атаки в Киеве погиб выдающийся ученый Игорь Зима вместе с женой. Россияне попали прямо в их квартиру.