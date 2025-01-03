"Сердце выпрыгивало из груди": история 90-летней киевлянки, которая пережила российский удар по Киеву

В ночь на 1 января россияне атаковали Киев дронами-камикадзе типа "Шахед". Среди пострадавших в Печерском районе города оказалась 90-летняя киевлянка Алия Алиева.

Госпожа Алия планировала встретить Новый год дома, и отказалась от предложения сына забрать ее к внучкам и правнукам, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН. Тогда Вагиф Алиев решил остаться вместе с ней. Однако госпожа Алия настояла, чтобы сын вернулся домой.

Смотрите также Публичное СЗЧ, избиение военного, побеги за границу и бизнес на армии: главные скандалы 2024 года

Что известно об Алие Алиевой, пострадавшей в результате атаки по Киеву

Алия Алиева проснулась от мощного взрыва около шести утра. Первая мысль была о том, все ли живы. Голова шла кругом, а сердце выпрыгивало из груди", – поделилась она. Женщине удалось избежать серьезных травм, однако шок наложил свой отпечаток.

Отмечается, что Алия Алиева родом из Баку, а переехала в Киев в начале 80-х годов. Ее старший сын родился в Ашхабаде, а внучки и правнуки родились в Украине и считают ее своей Родиной.

У меня есть дом в Баку и в Ашхабаде, и я могу уехать в любой момент, но я не могла оставить место, где живет моя семья. Это моя земля, и здесь мое сердце,

– говорит она.

Женщина рассказала, что в первые дни полномасштабного вторжения предлагала сыну вывезти внучек и правнуков за границу, но он отказался. Он сказал, что Украина – это их дом, и заверил, что они должны остаться, чтобы поддержать страну. За это время Вагиф ни разу не покидал Украину.

В результате новогодней атаки в Киеве пострадали семь человек, двое погибли. Обломки дронов повредили жилые дома и объекты инфраструктуры.