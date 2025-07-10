В Киеве в результате атаки почти полностью уничтожена амбулатория

Ночью 10 июля Киев снова стал целью российского обстрела. В результате атаки, в частности, пострадало медицинское учреждение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

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Что известно о последствиях атаки на Киев

В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи # 1.

В том же районе погибли две женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

Кроме того, в разных районах столицы повреждены жилые дома, офисы, административные и промышленные объекты. В общем сообщают о 16 пострадавших. Однако глава МВД Игорь Клименко предупредил, что их количество будет расти. Люди дальше обращаются за медицинской помощью, продолжается поквартирный обход.

На ночную атаку уже отреагировал Владимир Зеленский. Он подтвердил, что главной целью удара стал Киев. Президент подчеркнул, что это очевидное наращивание террора Россией: каждую ночь сотни "Шахедов", постоянные удары, массированные атаки против украинских городов.