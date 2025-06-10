"Заявок поступило много": в ГСЧС рассказали, как ликвидируют последствия атаки по Киеву

В ночь на 10 июня россияне атаковали Киев ракетами и "Шахедами". В результате обстрелов повреждены жилые дома в районах столицы.

Об этом 24 Каналу сообщила временно исполняющая обязанности начальника отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Киева Марина Коцупей, отметив, что есть попадание в многоэтажки, в одной из которых пострадали первые два этажа. Над ликвидацией последствий и пожаров работает большое количество работников ГСЧС и техника.

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Как ГСЧС ликвидирует последствия атаки по Киеву

Сегодня, 10 июня, Киев пережил один из массовых российских обстрелов. Взрывы раздавались в 7 из 10 районов столицы.

Заявок в службу спасения "101" поступило много. Есть повреждения жилых домов в Соломенском, Оболонском и Дарницком районах,

– отметила Коцупей.

В Оболонском районе было попадание в 25-этажный дом, в результате удара повреждены первые два этажа. В одной из квартир возник пожар, который уже ликвидировали. Также есть попадание в 16-этажный дом в Соломенском районе, где поврежден технический этаж.

Падение обломков зафиксировали в Шевченковском, Дарницком и Голосеевском районах. По состоянию на сейчас продолжается ликвидация пожаров в Оболонском и Подольском районах.

Нам известно о 4 пострадавших, которых госпитализировали в медицинские учреждения. На местах работает 102 единицы техники и 440 человек личного состава,

– отметила она.

Временно исполняющая обязанности начальника отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Киева добавила, что сейчас также работает пожарный вертолет, который локализует масштабный пожар.

К слову, глава КГВА Тимур Ткаченко заметил, что из-за обстрела также горели машины и складские помещения. Возможно, для ликвидации последствий понадобится не один день. Последствия атаки еще оценивают.

Напомним, что сегодня враг атаковал и Одессу по меньшей мере 10 БПЛА, погибли 2 мужчин. В городе повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.