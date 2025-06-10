Про це 24 Каналу повідомила тимчасово виконуюча обов'язків начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Києва Марина Коцупей, зауваживши, що є влучання у багатоповерхівки, в одній з яких постраждали перші два поверхи. Над ліквідацією наслідків та пожеж працює велика кількість працівників ДСНС та техніка.

Дивіться також Понад 10 БпЛА вночі атакували Одесу: зросла кількість жертв та постраждалих

Як ДСНС ліквідовують наслідки атаки по Києву

Сьогодні, 10 червня, Київ зазнав одного з найбільших російських обстрілів. Вибухи лунали у 7 з 10 районах столиці.

Заявок до служби порятунку 101 надійшло багато. Маємо пошкодження житлових будинків у Солом'янському, Оболонському та Дарницькому районах,

– наголосила Коцупей.

В Оболонському районі було влучання у 25 поверховий будинок, внаслідок удару пошкоджені перші два поверхи. У одній з квартир виникла пожежа, яку вже ліквідували. Також є влучання у 16 поверховий будинок у Солом'янському районі, де пошкоджено технічний поверх.

Падіння уламків зафіксували у Шевченківському, Дарницькому та Голосіївському районах. Станом на зараз триває ліквідація пожеж в Оболонському та Подільському районах.

Нам відомо про 4 постраждалих, яких госпіталізували до медичних закладів. На місцях працює 102 одиниці техніки та 440 людей особового складу,

– зазначила вона.

Тимчасово виконуюча обов'язків начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Києва додала, що зараз також працює пожежний гелікоптер, який локалізовує масштабну пожежу.

До слова, глава КМВА Тимур Ткаченко зауважив, що через обстріл також палали автівки і складські приміщення. Можливо, для ліквідації наслідків знадобиться не один день. Наслідки атаки ще оцінюють.

Нагадаймо, що сьогодні ворог атакував і Одесу щонайменше 10 БпЛА, загинули 2 чоловіків. В місті пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.