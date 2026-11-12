В Киеве дрон попал в девятиэтажный дом: там вспыхнул пожар

В Соломенском районе Киева в результате попадания российского беспилотника загорелся девятиэтажный жилой дом. Огонь охватил квартиры с третьего по шестой этажи.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно об атаке?

В Соломенском районе столицы зафиксировано попадание БПЛА в жилой многоэтажный дом. После удара в здании возник пожар, который распространился с третьего по шестой этажи.

Предварительно, на уровне пятого этажа есть частичное разрушение. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

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Напомним, в ночь на 12 ноября российские войска подвергли атаке Ровенскую область, в частности энергетическую инфраструктуру и жилой сектор. В различных районах области, а также в самом Ровно местные жители слышали звуки взрывов.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В то же время из-за попаданий были зафиксированы аварийные отключения электроэнергии в Ровенском и Сарненском районах. В частности, без света остался город Костополь.

Объекты критической инфраструктуры в пострадавших населенных пунктах перешли на питание от генераторов. При этом российская атака на области Украины продолжается до сих пор.