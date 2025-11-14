Россия атаковала Киев всеми средствами воздушного нападения: что известно о последствиях

В ночь на 14 ноября Киев оказался под атакой дронов "Шахед", а также крылатых и баллистических ракет разного типа. В столице раздавалась серия взрывов.

Киев оказался под ударами всех средств воздушного нападения врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, Воздушные силы ВСУ.

Что известно о последствиях массированной атаки на Киев?

Российские войска совершили комбинированную атаку на Киев в ночь на 14 ноября.

В Днепровском районе, по информации мэра города Виталия Кличко, обломки попали в 5-ти этажный жилой дом, также известно о пожаре в жилом доме.

Известно о 2 пострадавших в Днепровском районе, одного госпитализировали.

В Подольском районе города сообщают о пожаре, ориентировочно на 12 этаже дома.

В Дарницком районе обломки упали на территорию школы и во двор жилого дома, загорелась машина.

Возгорание на открытом участке произошло в Шевченковском районе.

Журналисты 24 Канала сообщают о перебоях со светом.

Медиков вызвали в Шевченковский, Дарницкий, Соломенский и Днепровский районы.

Как разворачивалась атака на Киев?

В ночь на 14 ноября Киев оказался под массированным обстрелом врага. Сначала в столицу долетели вражеские "Шахеды", раздавалось объявление о о работе сил ПВО.

Впоследствии на Киев направлялись еще и крылатые ракеты. В частности враг запустил сверхзвуковые ракеты "Кинжал" с истребителей МиГ-31К.

Позже Воздушные силы сообщили еще о запуске баллистических ракет из Брянской области России.

Что известно о массированной атаке в ночь на 14 ноября?