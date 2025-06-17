В результате российской атаки в Киеве случились перебои с электроэнергией

В ночь на 17 июня Россия в очередной раз атакует Украину ударными беспилотниками. На этот раз под ударом оказался Киев.

Из-за атаки оккупантов в некоторых районах столицы зафиксированы перебои с электроэнергией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.

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Что известно о российской атаке на Киев

По данным мэра города Виталия Кличко, в результате российской атаки на Киев в Соломенском районе столицы, предварительно, есть разрушения на верхнем этаже жилого дома. Также возник пожар в нежилой застройке.

Тогда как в Святошинском районе горят складские помещения. Все соответствующие службы работают на местах. Кроме этого, зафиксировано возгорание на двух локациях в Дарницком районе.

По состоянию на 01:45 в результате российской атаки пострадали 11 человек в Соломенском районе. Шестерых из них медики госпитализировали, пятерым оказали помощь на месте.

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Власти призывают горожан находиться в укрытиях до отбоя угрозы и не снимать на видео работу украинских защитников.