В результате российской атаки в Киеве случились перебои с электроэнергией
- В Киеве в результате российской атаки дронами зафиксированы перебои с электроэнергией, есть разрушения в жилом доме Соломенского района и пожары в нежилых зданиях.
- В результате атаки пострадали 11 человек, шестерых госпитализировали, пятерым оказали помощь на месте.
- Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и не снимать действия украинских защитников.
В ночь на 17 июня Россия в очередной раз атакует Украину ударными беспилотниками. На этот раз под ударом оказался Киев.
Из-за атаки оккупантов в некоторых районах столицы зафиксированы перебои с электроэнергией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.
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Что известно о российской атаке на Киев
По данным мэра города Виталия Кличко, в результате российской атаки на Киев в Соломенском районе столицы, предварительно, есть разрушения на верхнем этаже жилого дома. Также возник пожар в нежилой застройке.
Тогда как в Святошинском районе горят складские помещения. Все соответствующие службы работают на местах. Кроме этого, зафиксировано возгорание на двух локациях в Дарницком районе.
По состоянию на 01:45 в результате российской атаки пострадали 11 человек в Соломенском районе. Шестерых из них медики госпитализировали, пятерым оказали помощь на месте.
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Власти призывают горожан находиться в укрытиях до отбоя угрозы и не снимать на видео работу украинских защитников.