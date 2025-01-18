Во время удара по Киеву пострадал McDonalds, который был первым в Украине

Во время атаки на Киев 18 декабря пострадал McDonalds на "Лукьяновской", работающий с 1997 года. Это первый ресторан сети в Украине.

Он открылся еще в 1997 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Каково состояние первого McDonalds в Киеве после российского удара

В результате российского удара по Киеву 18 января пострадал ресторан сети McDonalds на "Лукьяновской". Заведение было открыто еще в 1997 году и стало первым McDonalds в Украине.

Известно, что пострадавших среди работников нет, они все были в укрытии во время атаки.

Команда работает над оценкой ущерба, сколько времени займет восстановление заведения также не известно.

Мы обязательно восстановим наш ресторан на Лукьяновке,

– отметила генеральный директор McDonaldʼs Юлия Бадритдинова.

Возле торгового центра "Квадрат" также находится магазин "Аврора", который тоже получил повреждения, сообщил СЕО сети Тарас Панасенко.

С ностальгией свое знакомство с этим McDonalds вспоминает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"С этим Маком у меня связано много воспоминаний студенческой жизни. Туда прилетела российская ракета, в американский бизнес в Украине, продукты которого очень любит Дональд Трамп", – отметил он.

Напомним, Россия утром 18 января нанесла удар по Киеву ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Известно о четырех погибших и трех раненых. Обломки ракет упали на Шевченковский, Деснянский и Голосеевский районы столицы.