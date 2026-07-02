Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале.

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Что рассказал Зеленский о последствиях российского террора в Киеве?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одним из мест российского удара по Киеву стал обычный девятиэтажный жилой дом, в который попала ракета. По словам главы государства, одна российская ракета полностью разрушила 64 квартиры.

На месте трагедии продолжается разбор завалов, работают спасатели и все необходимые службы. На данный момент известно о трех погибших, еще 17 человек удалось спасти. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

Зеленский подчеркнул, что Россия в очередной раз целенаправленно атаковала гражданское население, нанеся удар по жилой застройке. Всего в Киеве в результате атаки повреждено более 130 жилых домов.

Путин и впредь собирается "побеждать" жилые дома, чтобы не заканчивать эту войну. А справиться с этим можно как с помощью достаточных поставок противоракетной защиты, так и значительно более быстрой работой по созданию собственной противоракетной защиты в Европе,

– написал глава государства.

Зеленский показал последствия российского террора: смотрите видео

Президент также призвал международных партнеров не оставаться в стороне и усилить давление на Россию. По его словам, Украине необходимы новые взносы в программу PURL, активное сотрудничество в развитии противоракетной защиты и дальнейшее укрепление системы противовоздушной обороны, чтобы обезопасить украинцев от новых российских атак.

Напомним, во время массированной атаки России на Киев в ночь на 2 июля 52 500 человек, среди которых почти 4 500 детей, укрывались на станциях метро. В КГГА сообщили, что это рекордное количество людей, воспользовавшихся столичным метрополитеном в качестве укрытия во время ночной воздушной тревоги за последние годы.

В память о погибших 3 июля в Киеве объявили Днем траура. На всех коммунальных зданиях города будут приспущены государственные флаги, а государственным и частным учреждениям рекомендовали поступить так же. Кроме того, в этот день в столице не будут проводиться никакие развлекательные мероприятия.

Всего в ночь на 2 июля Россия выпустила 570 ракет и дронов, основной удар пришелся на Киев. Силы ПВО сбили 524 воздушные цели, однако попадания зафиксировали в 33 местах, еще в 18 местах упали обломки.