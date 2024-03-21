Со стратегической точки зрения россияне не использовали во время атаки ничего нового. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что противник применил не так много средств, как во время ударов в декабре 2023 года.

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России трудно собирать ракеты

В конце декабря 2023 года оккупанты запустили по Украине более 120 ракет. Маловероятно, что им удастся повысить этот залп больше, чем до 130. Если это произойдет, то это будет впервые и будет свидетельствовать о том, что враг может за месяц производить 100 – 120 дальнобойных ракет.

По мнению Черника, о большем количестве не говорится, потому что есть определенный предел производственных мощностей.

Еще один важный нюанс. По паспортным данным Ту-95 МС может брать на борт 8 ракет Х-101, а запущено 29 из 11 ракетоносителей, то есть даже по четыре на каждом не было. Это свидетельствует о том, что идет безумный износ всего, что называются узлы, агрегаты и механизмы в самом ракетоносце,

– отметил военный эксперт.

Это объясняет, почему после запусков с аэродрома "Оленья" россияне снова попытались вернуться в Энгельс. Ведь каждый час пребывания самолета в воздухе – это очень серьезный технологический вызов.

Однако запас прочности в таком режиме у них еще есть на 2 – 4 года минимум. На мой взгляд, залпы будут происходить до последнего дня этой войны,

– сказал Черник.

Какова цель сегодняшней атаки

Военный эксперт разделяет мнение ветерана войны, майора запаса Алексея Гетьмана, который отметил, что 21 марта россияне провели разведку боем. Оккупанты проверяли нашу оборону, поэтому следующие обстрелы могут быть более мощными и массированными.

Да, идет накопление боекомплекта, но еще раз повторю – я не понимаю, как они смогут поднять коэффициент поражения выше 120 – 130 ракет. Вспомню, что декабре – январе залпы сопровождались еще и массированным ударом "Шахедами", но мы справились,

– подчеркнул Черник.

Он добавил, что результаты работы нашей противовоздушной работы – действительно блестящие.

Почему уменьшилась активность россиян в Черном море

Во время атаки 21 марта Россия не привлекала свои корабли. Они находились в пунктах базирования. Среди причин этого – успешные атаки Украины. Прежде всего говорится об ударах морскими дронами, а также дальнобойными ракетами, которые заставили практически весь российский флот покинуть Крым.

В бухтах у Севастополя и Феодосии еще есть определенные суда, но их там немного. Основные корабли, которыми можно нанести удар, – выведены на базы в Туапсе, Новороссийске и в Абхазии.

Но в этих портах нет даже специальных кранов, чтобы загружать ракету. К тому же, когда ракета выходит из пускового контейнера, то своим газоструем осуществляет большое давление на все узлы и механизмы. Все это надо постоянно ремонтировать,

– подчеркнул Черник.

Полноценные базы для ремонта были только в Крыму. Построить их заново еще и с разветвленной системой всех технологических процессов – чрезвычайно сложно. Россияне рано или поздно это сделают, но им понадобится еще не один месяц.

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