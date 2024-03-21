Зі стратегічного погляду росіяни не використали під час атаки нічого нового. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що противник застосував не так багато засобів, як під час ударів у грудні 2023 року.

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Росії важко назбирувати ракети

Наприкінці грудня 2023 року окупанти запустили по Україні понад 120 ракет. Малоймовірно, що їм вдасться підвищити цей залп більше, ніж до 130. Якщо це станеться, то це буде вперше й свідчитиме про те, що ворог може за місяць виробляти 100 – 120 далекобійних ракет.

На думку Черника, про більшу кількість не мовиться, бо є певна межа виробничих потужностей.

Ще один важливий нюанс. За паспортними даними Ту-95 МС може брати на борт 8 ракет Х-101, а запущено 29 з 11 ракетоносіїв, тобто навіть по чотири на кожному не було. Це свідчить про те, що йде шалене зношування усього, що називаються вузли, агрегати й механізми у самому ракетоносці,

– зауважив військовий експерт.

Це пояснює, чому після запусків з аеродрому "Оленья" росіяни знову спробували повернутися в Енгельс. Адже кожна година перебування літака у повітрі – це дуже серйозний технологічний виклик.

Проте запас міцності у такому режимі у них ще є на 2 – 4 роки щонайменше. На мій погляд, залпи відбуватимуться до останнього дня цієї війни,

– сказав Черник.

Яка мета сьогоднішньої атаки

Військовий експерт поділяє думку ветерана війни, майора запасу Олексія Гетьмана, який зазначив, що 21 березня росіяни провели розвідку боєм. Окупанти перевіряли нашу оборону, тому наступні обстріли можуть бути потужнішими та масованішими.

Так, йде накопичення боєкомплекту, але ще раз повторю – я не розумію, як вони зможуть підняти коефіцієнт ураження вище ніж 120 – 130 ракет. Пригадаю, що грудні – січні залпи супроводжувалися ще і масованим ударом "Шахедами", але ми впорались,

– наголосив Черник.

Він додав, що результати роботи нашої протиповітряної роботи – справді блискучі.

Чому зменшилась активність росіян у Чорному морі

Під час атаки 21 березня Росія не залучала свої кораблі. Вони перебували у пунктах базування. Серед причин цього – успішні атаки України. Найперше мовиться про удари морськими дронами, а також далекобійними ракетами, які змусили практично весь російський флот покинути Крим.

У бухтах у Севастополя та Феодосії ще є певні судна, але їх там небагато. Основні кораблі, якими можна завдати удару, – виведені на бази в Туапсе, Новоросійську та в Абхазії.

Але у цих портах немає навіть спеціальних кранів, щоб завантажувати ракету. До того ж, коли ракета виходить з пускового контейнера, то своїм газоструменем здійснює великий тиск на всі вузли та механізми. Все це треба постійно ремонтувати,

– підкреслив Черник.

Повноцінні бази для ремонту були тільки у Криму. Побудувати їх наново ще й з розгалуженою системою всіх технологічних процесів – надзвичайно складно. Росіяни рано чи пізно це зроблять, але їм знадобиться ще не один місяць.

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