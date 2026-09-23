"Возвращался с рабочей смены": во время атаки на Киев пострадал железнодорожник

Утром Россия совершила атаку на Киев с помощью реактивных дронов. В столице раздавались взрывы.

Мониторы сообщали о задымлении в районе столичного вокзала. Впоследствии атаку подтвердил и глава правления "Укрзализныци".

Что известно о последствиях утренней атаки на Киев?

В "Укрзализныце" отметили, что враг продолжает атаковать столицу, в частности ее железнодорожную инфраструктуру.

В результате утреннего удара пострадал железнодорожник. Мужчина получил осколочные ранения, возвращаясь со смены домой. Его госпитализировали.

По состоянию на 10:20 власти сообщали об одном погибшем и 7 пострадавших в Киеве. В больницах находятся 4 человека.

Кроме того, враг поразил две АЗС. Одну из них – в Голосеевском районе – россияне полностью разрушили. В "Нафтогазе" заявили, что это уже шестая автозаправка, которую атаковали оккупанты за последние недели.

Напомним, в "Укрзализныце" призывают людей быть осторожными возле вокзалов и других железнодорожных объектов. Там советуют во время воздушной тревоги немедленно покидать такие объекты и переходить в укрытие.

Если пассажир опоздает на поезд из-за опасности, "Укрзализныця" вернет 100% стоимости билета и предложит следующий рейс.

К слову, вУкраине изменили правила работы железной дороги во время атак. Теперь порядок действий будет зависеть от уровня угрозы – желтого или красного.

При желтом уровне поезда будут курсировать в обычном режиме. Пассажиры смогут садиться и выходить из вагонов, а железнодорожники будут проводить необходимые работы. При этом людей будут информировать об опасности и расположении ближайших укрытий.

При красном уровне посадку и высадку пассажиров будут немедленно прекращать. Людей на вокзалах и работников железной дороги будут переводить в укрытия.

Поезда, которые уже находятся в пути, не будут останавливаться автоматически. Решение по каждому рейсу будет приниматься отдельно с учетом данных о воздушной обстановке.